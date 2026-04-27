Prats-de-Mollo-la-Preste

BALADE DES SALADES SAUVAGES

Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

10h 16h | Balade des salades sauvages organisée par la Réserve Naturelle. La flore qui se mange ! Tradition bien enracinée que ces cueillettes de printemps, mais gare à ne pas se tromper de feuilles !

Objectifs Se régaler de parfums originaux et bien gérer la ressource. (Grand public)

.

Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 11 09 11 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10h ? 16h | Wild salad walk organized by the Nature Reserve. Eating flora! Springtime salad picking is a deeply rooted tradition, but be careful not to pick the wrong leaves!

Aims: enjoy original flavors and manage resources wisely. (General public)

L’événement BALADE DES SALADES SAUVAGES Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-04-27 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR