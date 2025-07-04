BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois

BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois vendredi 4 juillet 2025.

BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14

Partez pour une balade à travers nos vignes, découvrez les secrets de notre terroir et poussez les portes du chai où nos vins reposent en élevage. Terminez par une dégustation de nos cuvées, reflet de notre savoir-faire.

Français et anglais.

Une expérience authentique à ne pas manquer !

Participation demandée Précisions lors de l’inscription.

Balade de Saveurs au Château Maris Dans le cadre des Rendez-vous au Pays du Haut-Languedoc et Vignobles, vivez une expérience inoubliable au cœur du terroir languedocien.

Embarquez pour une promenade à travers nos vignes pittoresques et découvrez les secrets de notre terroir unique. Laissez-vous guider jusqu’au chai, où reposent nos vins en pleine maturation. Terminez votre voyage gustatif par une dégustation de nos cuvées d’exception, véritables reflets de notre savoir-faire et de notre passion.

Cette expérience authentique, offerte en français et en anglais, est une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de vin et de nature.

Participation sur inscription informations détaillées lors de votre inscription. .

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 42 63 hannah@chateaumaris.com

English :

Take a stroll through our vineyards, discover the secrets of our terroir and push open the doors of the cellar where our wines mature. Finish with a tasting of our cuvées, a reflection of our expertise.

French and English.

An authentic experience not to be missed!

Participation required? Details on registration.

German :

Begeben Sie sich auf einen Spaziergang durch unsere Weinberge, entdecken Sie die Geheimnisse unseres Terroirs und öffnen Sie die Türen des Weinkellers, in dem unsere Weine während des Ausbaus ruhen. Beenden Sie Ihren Besuch mit einer Verkostung unserer Cuvées, die unser Know-how widerspiegeln.

Französisch und Englisch.

Ein authentisches Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Um T

Italiano :

Passeggiate tra i nostri vigneti, scoprite i segreti del nostro terroir e aprite le porte della cantina dove maturano i nostri vini. Terminate con una degustazione delle nostre cuvée, riflesso della nostra esperienza.

Francese e inglese.

Un’esperienza autentica da non perdere!

Partecipazione obbligatoria? Dettagli sulla registrazione.

Espanol :

Pasee por nuestros viñedos, descubra los secretos de nuestro terruño y abra de par en par las puertas de la bodega donde maduran nuestros vinos. Termine con una degustación de nuestras cuvées, reflejo de nuestro saber hacer.

Francés e inglés.

Una experiencia auténtica que no debe perderse

¿Se requiere participación? Detalles en la inscripción.

L’événement BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC