BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois

BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Chaque vendredi, rejoignez la Balade des Saveurs Château Maris. Depuis le Grand Café Occitan, partez pour une immersion dans l’histoire du domaine, la biodynamie et les spécificités du vignoble local. La visite inclut une promenade dans les vignes, la découverte de la cave en chanvre à empreinte carbone neutre et une dégustation de quatre vins. Participation demandée, sur inscription obligatoire

Château Maris proposent chaque vendredi matin sa Balade des Saveurs, une expérience immersive au cœur d’un vignoble emblématique du Minervois. Le rendez‑vous est donné au Grand Café Occitan, point de départ d’une découverte guidée mêlant histoire, savoir‑faire et engagement environnemental.

La visite débute par une présentation du domaine et des particularités de notre région viticole, avant d’aborder les principes de la biodynamie, pratique centrale de Château Maris. Les participants poursuivent ensuite par une courte promenade dans les vignes, permettant d’apprécier le paysage, les cépages et les méthodes culturales respectueuses du vivant.

Le parcours se prolonge par la découverte de la cave en chanvre, un bâtiment innovant à empreinte carbone neutre, véritable vitrine des engagements écologiques du domaine. La matinée s’achève par une dégustation commentée de quatre vins, offrant un moment convivial et sensoriel pour comprendre l’expression du terroir.

Une participation est demandée ; les modalités sont précisées lors de l’inscription. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire auprès de Château Maris. .

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 42 63 hannah@chateaumaris.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll through our vineyards, discover the secrets of our terroir and push open the doors of the cellar where our wines mature. Finish with a tasting of our cuvées, a reflection of our expertise.

French and English.

An authentic experience not to be missed!

Participation required? Details on registration.

L’événement BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC