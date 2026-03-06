BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS Félines-Minervois

BALADE DES SAVEURS CHÂTEAU MARIS

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-22

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Chaque vendredi, rejoignez la Balade des Saveurs Château Maris. Depuis le Grand Café Occitan, partez pour une immersion dans l’histoire du domaine, la biodynamie et les spécificités du vignoble local. La visite inclut une promenade dans les vignes, la découverte de la cave en chanvre à empreinte carbone neutre et une dégustation de quatre vins. Participation demandée, sur inscription obligatoire

Château Maris proposent chaque vendredi matin sa Balade des Saveurs, une expérience immersive au cœur d’un vignoble emblématique du Minervois. Le rendez‑vous est donné au Grand Café Occitan, point de départ d’une découverte guidée mêlant histoire, savoir‑faire et engagement environnemental.

La visite débute par une présentation du domaine et des particularités de notre région viticole, avant d’aborder les principes de la biodynamie, pratique centrale de Château Maris. Les participants poursuivent ensuite par une courte promenade dans les vignes, permettant d’apprécier le paysage, les cépages et les méthodes culturales respectueuses du vivant.

Le parcours se prolonge par la découverte de la cave en chanvre, un bâtiment innovant à empreinte carbone neutre, véritable vitrine des engagements écologiques du domaine. La matinée s’achève par une dégustation commentée de quatre vins, offrant un moment convivial et sensoriel pour comprendre l’expression du terroir.

Une participation est demandée ; les modalités sont précisées lors de l’inscription. Les places étant limitées, la réservation est obligatoire auprès de Château Maris. .

7 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 42 63 hannah@chateaumaris.com

English :

Every Friday, join the Château Maris Taste Tour. From the Grand Café Occitan, set off for an immersion in the history of the estate, biodynamics and the specificities of the local vineyard. The tour includes a walk through the vineyards, a visit to the carbon-neutral hemp cellar and a tasting of four wines. Participation required, registration required

