BALADE DES SAVEURS– IMMERSION AU CŒUR DU VIGNOBLE Roquebrun

BALADE DES SAVEURS– IMMERSION AU CŒUR DU VIGNOBLE

Lieu-dit Ceps Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez partager notre quotidien lors d’une balade à travers vignes conduites en agriculture biologique dans un écrin de nature préservé.

De la vigne à la cave, du raisin au vin, plus rien ne vous échappera sur le métier de vigneron.

Pour clôturer cette matinée, dégustation de nos vins accompagnés de mises en bouche maison.

Inscription obligatoire maximum 36H00 avant la balade.

Cette balade des Saveurs propose une immersion privilégiée au cœur du vignoble du Mas d’Albo, niché dans un écrin de nature préservée.

Les participants découvrent les parcelles conduites en agriculture biologique et partagent le quotidien du vigneron, qui explique son travail, ses choix culturaux et les étapes essentielles de la vigne au vin.

Le parcours se poursuit jusqu’à la cave, où sont présentés les processus de vinification et d’élevage. Cette approche complète permet de comprendre l’ensemble du métier, du raisin à la bouteille, dans un cadre authentique et pédagogique.

La matinée se conclut par une dégustation des vins du domaine, accompagnée de mises en bouche maison, pour savourer pleinement l’expression du terroir.

L’inscription est obligatoire au plus tard 36 heures avant la balade afin de garantir un accueil de qualité.

Informations pratiques et modalités de participation disponibles auprès des organisateurs. .

Lieu-dit Ceps Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 32 12 34 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share in our daily lives as we take you on a tour of organically farmed vineyards in an unspoilt natural setting.

From vine to cellar, from grape to wine, you’ll learn all about the winegrower’s craft.

To round off the morning, enjoy a tasting of our wines, accompanied by homemade appetizers.

Registration required up to 36 hours before the tour.

L’événement BALADE DES SAVEURS– IMMERSION AU CŒUR DU VIGNOBLE Roquebrun a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC