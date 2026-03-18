BALADE DES SAVEURS LES SECRETS DU VIN ; ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRES Roquebrun

BALADE DES SAVEURS LES SECRETS DU VIN ; ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRES

Lieu-dit Ceps Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Partez à la découverte du Domaine du Vieux Chai balade commentée entre cultures anciennes et vignes palissées, dégustation d’un vin directement au fût, visite de la chapelle wisigothique de Saint‑Pontien, puis dégustation au caveau.

Au cœur du hameau de Ceps, la vigneronne du Domaine du Vieux Chai vous ouvre les portes d’un univers où se mêlent traditions viticoles, paysages sculptés par le temps et récits anciens.

La visite débute parmi les vignes, entre parcelles anciennes et rangs palissés, pour comprendre l’évolution des pratiques et la richesse des cépages locaux. Vous dégusterez ensuite un échantillon de vin directement depuis le fût, un moment privilégié pour saisir toute la finesse du travail en cave.

La découverte se poursuit par la visite de la chapelle wisigothique de Saint‑Pontien, témoin rare d’un patrimoine méconnu, avant un retour au caveau pour une dégustation commentée des vins du domaine.

Une rencontre authentique, entre histoire, savoir‑faire et plaisir des sens.

3 bonnes raisons de venir

Une immersion dans les pratiques viticoles

Comprendre l’évolution des cultures, des vignes anciennes aux rangs palissés, avec une vigneronne passionnée.

Une dégustation unique au fût

Découvrir un vin en cours d’élevage, directement depuis le fût, pour saisir toute la subtilité du travail en cave.

Un patrimoine exceptionnel

Visiter la chapelle wisigothique de Saint‑Pontien, un lieu rare et chargé d’histoire, avant une dégustation au caveau. .

Lieu-dit Ceps Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 69 05 56 14 sophie@vieuxchai.com

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English :

Discover the Domaine du Vieux Chai: a guided tour of old vineyards and trellised vines, wine tasting straight from the barrel, a visit to the Visigothic chapel of Saint-Pontien, followed by a tasting in the cellar.

L’événement BALADE DES SAVEURS LES SECRETS DU VIN ; ENTRE LÉGENDES ET HISTOIRES Roquebrun a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC