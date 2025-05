Balade des sentes balade des sens – Viarmes, 14 juin 2025 09:45, Viarmes.

Val-d’Oise

Début : 2025-06-14 09:45:00

fin : 2025-06-14 12:00:00

2025-06-14

Vivez la Balade des Sentes et des Sens un parcours nature sensoriel, poétique et musical. En famille ou entre amis, laissez-vous guider à travers les sentiers pour une soirée enchantée au cœur de la forêt. Gratuit et ouvert à tous !

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 sylvie-bocobza@viarmes.fr

English :

Experience the Balade des Sentes et des Sens: a sensory, poetic and musical nature trail. With family or friends, let yourself be guided along the paths for an enchanted evening in the heart of the forest. Free and open to all!

German :

Erleben Sie die Balade des Sentes et des Sens: ein Naturparcours mit Sinneseindrücken, Poesie und Musik. Lassen Sie sich mit der Familie oder mit Freunden durch die Pfade führen und erleben Sie einen zauberhaften Abend im Herzen des Waldes. Kostenlos und offen für alle!

Italiano :

Provate la passeggiata Sentes et Sens: un percorso naturalistico sensoriale, poetico e musicale. Con la famiglia o gli amici, lasciatevi guidare lungo i sentieri per una serata incantata nel cuore della foresta. Gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

Experimente el paseo Sentes et Sens: un recorrido sensorial, poético y musical por la naturaleza. En familia o entre amigos, déjese guiar por los senderos para pasar una velada encantada en el corazón del bosque. Gratis y abierto a todos

