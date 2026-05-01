Balade des sentes balade des sens Place Pierre Salvi Viarmes

Viarmes

Balade des sentes balade des sens

Place Pierre Salvi Mairie de Viarmes Viarmes Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vivez la Balade des Sentes et des Sens un parcours nature sensoriel, poétique et musical. En famille ou entre amis, laissez-vous guider à travers les sentiers pour une soirée enchantée au cœur de la forêt. Gratuit et ouvert à tous !

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Place Pierre Salvi Mairie de Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 09 26 26 sylvie-bocobza@viarmes.fr

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English :

Experience the Balade des Sentes et des Sens: a sensory, poetic and musical nature trail. With family or friends, let yourself be guided along the paths for an enchanted evening in the heart of the forest. Free and open to all!

L’événement Balade des sentes balade des sens Viarmes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle