Balade des senteurs Baum’Plantes Baulme-la-Roche

Baulme-la-Roche

Balade des senteurs

Baum’Plantes 7b,rue Ferdinand Foch Baulme-la-Roche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Durant l’été, nous vous proposons d’aller à la rencontre des savoir-faire, et parfois, de faire vous-même !

Un échange avec les artisans et artistes du territoire, afin d’en découvrir ses ressources et ses connaissances.

Roxane Ory est paysanne-herboriste. Elle cultive en bio des plantes aromatiques à Baulme-la-Roche et Ladoix-Serrigny, et cueille également en sauvage des plantes sur des lieux préservés du territoire Ouche et Montagne. Elle procède ensuite au séchage durant quelques jours, puis à la transformation en sirops, sorbets, teintures, infusions…

Elle aura plaisir à vous faire découvrir son métier lors d’une visite de son atelier de transformation et de son séchoir, suivie d’une petite marche de 30 minutes avec vue sur les roches pour atteindre son site de plantation.

Rendez-vous à 15h45 au 7b,rue Ferdinand Foch.

Visite limitée à 25 personnes, réservation obligatoire.

Gratuit. .

Baum’Plantes 7b,rue Ferdinand Foch Baulme-la-Roche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Balade des senteurs

L’événement Balade des senteurs Baulme-la-Roche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouche et Montagne