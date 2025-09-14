Balade des Temps Géologiques Bach

Balade des Temps Géologiques Bach dimanche 14 septembre 2025.

Balade des Temps Géologiques

Phosphatières du Cloup d’Aural Bach Lot

Balade aux Phosphatières du Cloup d’Aural organisée par l’association APICQ (Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy).

Phosphatières du Cloup d’Aural Bach 46230 Lot Occitanie +33 6 82 26 18 18 huguette.cambon@orange.fr

English :

Walk to the Phosphatières du Cloup d’Aural organized by APICQ (Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy).

German :

Spaziergang zu den Phosphatières du Cloup d’Aural, organisiert von der Vereinigung APICQ (Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy).

Italiano :

Passeggiata ai Phosphatières du Cloup d’Aural organizzata dall’associazione APICQ (Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy).

Espanol :

Paseo por las Fosfatías del Cloup d’Aural organizado por la asociación APICQ (Association pour la Promotion de l’Identité des Causses du Quercy).

