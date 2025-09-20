Balade dessinée : À la découverte des belles demeures de Montfermeil ! Place de la Mairie Montfermeil

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, la Ville de Montfermeil et Seine-Saint-Denis Tourisme vous invitent à (re)découvrir l’architecture montfermeilloise sous le prisme du dessin, en compagnie des Cultiveuses et de Léa Ravel, architecte et illustratrice.

Au cours de cette balade urbaine montfermeilloise, partez à la découverte du quartier de l’Aviateur et de son ancienne « folie-joyeuse », aujourd’hui Hôtel de Ville, de la Villa du Mûrier ou encore du Château des Cèdres. Vous passez peut-être tous les jours devant mais connaissez-vous bien leur histoire et les avez-vous bien observés ?

Vous ferez également la découverte du quartier de Franceville et de ses villas incroyables, lotissement construit sur l’ancien domaine du Château de Montfermeil, le Musée des Métiers ou encore l’Arboretum, poumon vert en plein centre-ville.

À chaque arrêt, la possibilité pour vous d’immortaliser vos découvertes sur papier en dessinant les motifs architecturaux observés à l’aide du critérium, du fusain ou encore d’une pointe fine à l’encre, avant leur possible mise en couleurs à l’aquarelle !

Vous voyagerez également dans le temps à travers une série de cartes postales d’époque vous permettant de comparer les paysages que vous avez sous les yeux à des vues de la fin du 19e ou du début du 20e siècle.

Rendez-vous le samedi 20 et le dimanche 21 septembre à 15h sur le parvis de la mairie de Montfermeil pour une balade guidée et d’initiation au dessin d’1h30 à 2h. Inscription sur Explore Paris dans la limite des places disponibles.

Balade conçue par Les Cultiveuses, studio de création de médiation et d’événementiel culturels, en partenariat avec la Ville de Montfermeil et le Département de la Seine-Saint-Denis.

Balade animée par Léa Ravel, architecte et dessinatrice. Pour en savoir plus sur son travail, rendez-vous ici !

© Ville de Montfermeil x Les Cultiveuses