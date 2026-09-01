Balade dessinée à la Pointe Saint-Gildas Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Balade dessinée à la Pointe Saint-Gildas

Capitainerie de la Pointe Saint-Gildas Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez croquer un paysage époustouflant à Préfailles à la Pointe Saint-Gildas avec Céci Rjass !

C’est dans le cadre remarquable de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles que Céci Rjass, spécialiste de l’illustration, vous attend pour vous accompagner pour une balade dessinée.

Pourquoi participer ?

Découvrir et profiter des paysages magnifiques sur Destination Pornic

Déconnecter et faire une pause de pleine conscience

Partager un moment convivial avec une artiste locale

Le programme

Pendant 1h30, carnet à la main et regard grand ouvert, à travers un environnement préservé entre nature et histoire, vous êtes invités à prendre le temps de marcher, d’observer, de ressentir, d’imaginer et de poser votre crayon sur la feuille afin de raconter votre balade. Et on vous rassure, aucun niveau n’est requis donc il n’y a pas besoin de savoir dessiner comme un artiste. En effet, le but est de croquer le paysage au fil de votre promenade comme bon vous semble et à votre rythme en portant un nouveau regard sur l’environnement qui vous entoure.

On adore

Le panorama exceptionnel face au grand large, le paysage minéral et sauvage de la Réserve Naturelle Régionale, entre rochers, Sémaphore et bouées échouées au sol, pour les amoureux des horizons sans fin.

Bon à savoir

Accessible aux adultes et enfants (les moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagné d’un adulte)

Réservation en office de tourisme Destination Pornic ou bien en ligne directement en cliquant ici

Rendez-vous devant la capitainerie du port

Matériel fourni : papier croquis, support bois, crayon à papier et gomme

Matériel à prévoir : éventuellement un carnet, une bouteille d’eau, des chaussures de marche, des vêtements confortables (éventuellement coussin ou serviette pour l’assise)

Vous souhaitez vous lancer dans le dessin le temps d’une balade en extérieur ? Alors venez vous improviser randonneur dessinateur sur le littoral de la côte de Jade avec Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Capitainerie de la Pointe Saint-Gildas Les Moutiers-en-Retz 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and sketch a breathtaking landscape in Préfailles at Pointe Saint-Gildas with Céci Rjass!

L’événement Balade dessinée à la Pointe Saint-Gildas Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic