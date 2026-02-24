Balade dessinée A la rencontre du jardin et ses habitants Angoulême
Balade dessinée A la rencontre du jardin et ses habitants Angoulême dimanche 7 juin 2026.
Balade dessinée A la rencontre du jardin et ses habitants
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Réalisation de carnets de croquis, pour porter un regard différent sur les habitants du jardin, par le biais de l’imaginaire et de la création.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37 dte@mairie-angouleme.fr
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English :
Creation of sketchbooks, to take a different look at the garden?s inhabitants, through imagination and creativity.
L’événement Balade dessinée A la rencontre du jardin et ses habitants Angoulême a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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