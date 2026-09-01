Balade dessinée à Monségur Monségur
samedi 19 septembre 2026 · Monségur
Informations pratiques
Monségur
Balade dessinée à Monségur
Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Groupe Archéologique et Historique du Monségurais (G.A.H.M.S) vous invite à voyager dans le temps le temps d’une journée, à la découverte du riche patrimoine de Monségur ! Entre patrimoine architectural, moments conviviaux et activités créatives, cette journée est une belle occasion de (re)découvrir Monségur autrement ! .
Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 03 26
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English : Balade dessinée à Monségur
L’événement Balade dessinée à Monségur Monségur a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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