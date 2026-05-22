Riec-sur-Bélon

Balade dessinée avec Liz Hascoët

Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Une balade dessinée avec Liz c’est avant tout un temps pour regarder, sentir et traduire.

Il s’agit d’une invitation à prendre un moment pour soi afin de retranscrire par le paysage par la ligne.

Le départ est donné au parking de la chapelle saint léger à 9H15. .

Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

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English :

L’événement Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS