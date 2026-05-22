Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon
Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon dimanche 12 juillet 2026.
Riec-sur-Bélon
Balade dessinée avec Liz Hascoët
Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Une balade dessinée avec Liz c’est avant tout un temps pour regarder, sentir et traduire.
Il s’agit d’une invitation à prendre un moment pour soi afin de retranscrire par le paysage par la ligne.
Le départ est donné au parking de la chapelle saint léger à 9H15. .
Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
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English :
L’événement Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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