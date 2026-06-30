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AGENDA · Riec-sur-Bélon

Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon

mercredi 12 août 2026 · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Chapelle Saint Léger
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Balade dessinée avec Liz Hascoët

Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Une balade dessinée avec Liz c’est avant tout un temps pour regarder, sentir et traduire.
Il s’agit d’une invitation à prendre un moment pour soi afin de retranscrire par le paysage par la ligne.
Le départ est donné au parking de la chapelle saint léger à 9H15.
Gratuit sur inscription Tout public   .

Chapelle Saint Léger Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30 

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English :

L’événement Balade dessinée avec Liz Hascoët Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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