Balade Dessinée Départ Parking du Prado Cluny Cluny

Départ Parking du Prado Cluny Chemin du Prado Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 35 EUR

Début : 2025-09-04 14:30:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

Dates : 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

1h30 de croquis et d’aquarelle dans les rues de Cluny en compagnie de Floriane Caffart, aquarelliste architecte.

La Balade Dessinée s’adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou amateur de dessin. Je vous donne des astuces et techniques pour tenir un carnet de voyage et dessiner à partir du réel. Un moment convivial dont vous repartirez avec la fierté d’avoir dessiné.

Matériel requis un carnet et un crayon.

Possibilité d’amener du matériel autre comme stylo, crayons de couleurs, aquarelle…

À partir de 12 ans, de 4 à 5 participant•es.

(les mineurs doivent être accompagné•es d’un adulte ayant également un billet) .

+33 6 88 95 83 02 floriane.caffart@gmail.com

