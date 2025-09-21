Balade dessinée dans les rues d’Aspères Foyer communal Aspères

Balade dessinée dans les rues d’Aspères Foyer communal Aspères dimanche 21 septembre 2025.

Balade dessinée dans les rues d’Aspères Dimanche 21 septembre, 10h00 Foyer communal Gard

Tarif : 18 € pour les adultes, 12 € pour les enfants. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Balade dessinée

Venez passer 3h30 avec David Akemata lors d’une balade dans le village d’Aspères pour apprendre des techniques de croquis.

Aucune expérience n’est nécessaire.

Apportez simplement votre enthousiasme, votre volonté d’apprendre et votre matériel (crayons, gomme, stylos, carnet ou feuilles avec support rigide…

Tarifs :

18 € pour les adultes

12 € pour les enfants

Offert : dégustation au Mas des cabres en fin de matinée

Foyer communal 5 Rue des Sports, 30250 Aspères Aspères 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asperes-terre-de-vie/evenements/balade-dessinee-2025 »}]

Balade dessinée

© ATDV