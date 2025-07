BALADE DÉSSINÉE LA CAN DE L’HOSPITALET Barre-des-Cévennes

Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Enfant

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-13

Découvrez, avec un professeur de dessin, la forêt cévenole et le patrimoine local àLa Can de l’Hospitalet. Balade d’environ 2h30, accessible à tous dès 7 ans, départ fin d’après-midi. Le matériel de base est fourni. Sur inscription, limité à 10 personnes.

Cet été, NaturAloha vous propose une expérience unique des balades dessinées accompagnées par David Muguet, professeur de dessin, pour prendre le temps de regarder le paysage autrement et de coucher sur le papier vos plus belles inspirations.

Le 22 juillet et le 13 août découvrez La Can de l’Hospitalet, un petit plateau calcaire posé sur le shiste qui surplombe, la Vallée du Tarnon, la Vallée Française, La Vallée Borgne et la Vallée de la Mimente. La Can est un carrefour géologique, située sur la ligne européenne du partage des eaux (Atlantique côté Tarnon et Mimente, Méditerranéen côté Vallée Borgne et Française).

David Muguet vous propose une belle promenade d’environ 2h30, qui débute sur le plateau, avec des vues imprenables et qui progresse ensuite dans la forêt sur le versant Ouest avant de revenir au point de départ.

Les départs se feront en fin d’après-midi pour profiter des plus belles lumières du soir. Nous partagerons un pique nique tiré du sac ( à prévoir).

Les balades sont assez courtes (environ 2h30 de marche) pour avoir le temps de poser vos crayons, d’observer, de partager et de créer à votre rythme.

Accessible à tous, débutants comme passionnés de croquis !

Le matériel de base est fourni, mais vous pouvez apporter vos carnets et outils préférés.

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 20min depuis Sainte Croix Vallée Française, 10 min depuis Barre des Cévennes, 10 min depuis Le Pompidou, 25 min de Florac, 25 min depuis Saint Roman de Tousque.

25€ adulte 10€ enfant (dès 7 ans, accompagné des parents)

Limité à 10 personnes .

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

Discover the Cévennes forest and local heritage at La Can de l?Hospitalet with an art teacher. Approx. 2h30 walk, accessible to all aged 7 and over, departing late afternoon. Basic equipment provided. Registration required, limited to 10 people.

German :

Entdecken Sie mit einem Zeichenlehrer den Wald der Cevennen und das lokale Kulturerbe inLa Can de l’Hospitalet. Spaziergang von ca. 2,5 Stunden, für alle ab 7 Jahren geeignet, Abfahrt am späten Nachmittag. Die Grundausrüstung wird bereitgestellt. Nach Anmeldung, auf 10 Personen begrenzt.

Italiano :

Scoprite la foresta delle Cévennes e il patrimonio locale a La Can de l’Hospitalet con un insegnante d’arte. Durata circa 2 ore, accessibile a tutti a partire dai 7 anni, con partenza nel tardo pomeriggio. Attrezzatura di base fornita. Iscrizione obbligatoria, limite di 10 persone.

Espanol :

Descubra el bosque de las Cevenas y el patrimonio local en La Can de l’Hospitalet con un profesor de arte. Duración aproximada de 2 horas y media, accesible a partir de 7 años, salida a última hora de la tarde. Se proporciona material básico. Inscripción obligatoria, limitado a 10 personas.

