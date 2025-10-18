Balade dessinée « Patrimoine en regard » au musée des Ursulines, Musée des Ursulines, Mâcon

Informations pratiques

Balade dessinée « Patrimoine en regard » au musée des Ursulines Samedi 19 septembre, 14h15, 16h00 Musée des Ursulines Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes, Réservation conseillée. Dès 6 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’atelier invite les familles à redécouvrir le patrimoine mâconnais à travers une déambulation reliant le musée des Ursulines, l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu et le Vieux Saint-Vincent. Guidés par Elise Caviglioli, artiste et architecte, les participants construisent une lecture sensible des lieux au fil de la marche. Dans le cloître du musée, dessin et collage permettent ensuite de recomposer une cartographie personnelle et affective du patrimoine.

Par Elise Caviglioli (Les plis de la ville), artiste et architecte

Musée des Ursulines Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385399038 https://www.macon.fr/vivre-et-bouger-a-macon/culture/musee-des-ursulines [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 38 »}] Architecture bourguignonne du XVIIe siècle. Label Accueil vélo : stationnement gratuit dans la cour, équipements mis à disposition. Navettes gratuites N1 et N2. Bus urbain lignes A, B, C et G. Gare Mâcon ville à 10 min à pied. Parking véhicule gratuit à 10 min à pied (parking Monnier).

L’atelier invite les familles à redécouvrir le patrimoine mâconnais à travers une déambulation reliant le musée des Ursulines, l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu et le Vieux Saint-Vincent. Guidés par …

© Les plis de la ville