Balade dessinée, patrimoine insolite Carreau des Halles Bayonne

Balade dessinée, patrimoine insolite Dimanche 19 octobre, 10h00 Carreau des Halles Pyrénées-Atlantiques

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:00:00+01:00 – 2025-10-19T12:30:00+01:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00+01:00 – 2025-10-19T12:30:00+01:00

Détails architecturaux, harmonie d’une perspective, jardin caché, flore des trottoirs… Cet atelier animé par Marion Vandenbroucke vous invite à une expérience originale de l’espace urbain et à un défi graphique : prêtez pleinement attention à votre environnement pour en tracer des souvenirs singuliers !

À partir de 8 ans.

Proposé par le Service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire.

Carreau des Halles Quai Dominique Roquebert, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Bayonne