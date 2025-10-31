Balade d’Halloween Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville

Balade d’Halloween Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville vendredi 31 octobre 2025.

Balade d’Halloween

Saint-Pierre d’Autils Place du village de Staint-Perre d’Autils La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

En famille ou entre amis, déambulez, déguisés, dans les rues de St Pierre d’Autils à la chasse aux bonbons. A partir de 16h30, départ sur la place du village de St Pierre d’Autils. Circuit libre. Concours de pesée des bonbons à la fin de votre balade, rdv au stand des Autils pour peser votre récolte.

Une récompense pour les 3 + grosses pesées.

Dernière pesée à 18h30. .

Saint-Pierre d’Autils Place du village de Staint-Perre d’Autils La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

English : Balade d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade d’Halloween La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération