Balade d’Halloween Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville

Saint-Pierre d’Autils Place du village de Staint-Perre d’Autils La Chapelle-Longueville Eure
Début : 2025-10-31 16:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
En famille ou entre amis, déambulez, déguisés, dans les rues de St Pierre d’Autils à la chasse aux bonbons. A partir de 16h30, départ sur la place du village de St Pierre d’Autils. Circuit libre. Concours de pesée des bonbons à la fin de votre balade, rdv au stand des Autils pour peser votre récolte.
Une récompense pour les 3 + grosses pesées.
Dernière pesée à 18h30. .
