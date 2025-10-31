Balade d’Halloween Le Havre
3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 16:00:00
Venez déguisés pédaler dans la bonne humeur !
Enfants, adultes, amis, familles… tout le monde est bienvenu !
Prêt de vélos possible Pot convivial à l’arrivée.
Sur inscription .
3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com
