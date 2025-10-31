Balade d’Halloween Le Havre

Balade d’Halloween Le Havre vendredi 31 octobre 2025.

Balade d’Halloween

3 Rue Bonnivet Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez déguisés pédaler dans la bonne humeur !

Enfants, adultes, amis, familles… tout le monde est bienvenu !

Prêt de vélos possible Pot convivial à l’arrivée.

Sur inscription .

3 Rue Bonnivet Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 84 11 52 95 larouelibre.communication@gmail.com

English : Balade d’Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade d’Halloween Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie