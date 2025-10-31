Balade d’Halloween Mont-Cauvaire
Balade d’Halloween Mont-Cauvaire vendredi 31 octobre 2025.
Balade d’Halloween
Mairie Mont-Cauvaire Seine-Maritime
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Balade, porte à porte et apéro party organisé le vendredi 31 octobre.
Départ de la mairie à 18h30. .
Mairie Mont-Cauvaire 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 89 montcauvaire@wanadoo.fr
