Braux

Balade d’initiation

Braux Aube

Tarif : – – Eur

15

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales description des plantes, des risques de confusions éventuelles, des propriétés médicinales de ces végétaux et de leur usage culinaire.

La balade se termine par une dégustation (boisson ou préparation gourmande).

Pensez à vous inscrire ! 15 .

Braux 10500 Aube Grand Est +33 7 83 84 22 29 julie.feesdesbois@gmail.com

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English :

L’événement Balade d’initiation Braux a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne