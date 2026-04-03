Balade d’initiation Braux
Balade d’initiation Braux dimanche 17 mai 2026.
Braux
Balade d’initiation
Braux Aube
Tarif : – – Eur
15
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales description des plantes, des risques de confusions éventuelles, des propriétés médicinales de ces végétaux et de leur usage culinaire.
La balade se termine par une dégustation (boisson ou préparation gourmande).
Pensez à vous inscrire ! 15 .
Braux 10500 Aube Grand Est +33 7 83 84 22 29 julie.feesdesbois@gmail.com
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English :
L’événement Balade d’initiation Braux a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne