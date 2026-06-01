Balade du mardi Aluze
Balade du mardi Aluze mardi 30 juin 2026.
Aluze
Balade du mardi
Devant la Mairie Aluze Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Mardi 30 Juin 2026 Aluze RDV devant la mairie à 17h30. A2c Balade guidée Accueil par Madame Douheret en-cas et dégustation au retour Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo du jour, une bouteille d’eau et de bonnes chaussures. .
Devant la Mairie Aluze 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade du mardi
L’événement Balade du mardi Aluze a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Aluze (Saône-et-Loire)
- Brocante Vide-grenier d’Aluze Aluze 6 septembre 2026