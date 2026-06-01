Aluze

Balade du mardi

Devant la Mairie Aluze Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Mardi 30 Juin 2026 Aluze RDV devant la mairie à 17h30. A2c Balade guidée Accueil par Madame Douheret en-cas et dégustation au retour Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo du jour, une bouteille d’eau et de bonnes chaussures. .

Devant la Mairie Aluze 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Balade du mardi

L’événement Balade du mardi Aluze a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I