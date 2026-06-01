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Balade du mardi Aluze

Balade du mardi Aluze mardi 30 juin 2026.

Adresse : Devant la Mairie

Ville : 71510 Aluze

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Aluze

Balade du mardi

Devant la Mairie Aluze Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Mardi 30 Juin 2026 Aluze RDV devant la mairie à 17h30. A2c Balade guidée Accueil par Madame Douheret en-cas et dégustation au retour Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la météo du jour, une bouteille d’eau et de bonnes chaussures.   .

Devant la Mairie Aluze 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82  contact@animation2c.fr

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English : Balade du mardi

L’événement Balade du mardi Aluze a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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