Balade du muguet Lamongerie

Balade du muguet Plan d'eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie 2026-05-01

Balade du muguet Lamongerie vendredi 1 mai 2026.

Balade du muguet

Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Randonnée en forêt à la recherche de muguet, se termine par un apéritif sympa près du plan d’eau.
Petite et moyenne randonnée (6km et 10km).
Rendez-vous devant le camping du plan d’eau.
Pas d’inscription gratuit.   .

Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05  masseret.initiatives@gmail.com

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English : Balade du muguet

L’événement Balade du muguet Lamongerie a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze