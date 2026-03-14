Balade du muguet

Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée en forêt à la recherche de muguet, se termine par un apéritif sympa près du plan d’eau.

Petite et moyenne randonnée (6km et 10km).

Rendez-vous devant le camping du plan d’eau.

Pas d’inscription gratuit. .

Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com

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English : Balade du muguet

L’événement Balade du muguet Lamongerie a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze