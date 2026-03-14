Balade du muguet Lamongerie
Balade du muguet Lamongerie vendredi 1 mai 2026.
Balade du muguet
Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée en forêt à la recherche de muguet, se termine par un apéritif sympa près du plan d’eau.
Petite et moyenne randonnée (6km et 10km).
Rendez-vous devant le camping du plan d’eau.
Pas d’inscription gratuit. .
Plan d’eau de Masseret-Lamongerie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 masseret.initiatives@gmail.com
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English : Balade du muguet
L’événement Balade du muguet Lamongerie a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze