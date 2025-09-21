Balade du patrimoine à vélo Journées Européennes du patrimoine Mairie de La Devise La Devise

Balade du patrimoine à vélo Journées Européennes du patrimoine

Mairie de La Devise 7 rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, enfourchez votre vélo et en route pour une balade de 33km (en 2 étapes) à la découverte du patrimoine de Genouillé, Saint-Pierre la Noue et de la Devise.

Départ mairie de La Devise.

Accessible à tous

English :

As part of the European Heritage Days, get on your bike and set off on a 33km ride (in 2 stages) to discover the heritage of Genouillé, Saint-Pierre la Noue and La Devise.

Departure from La Devise town hall.

Accessible to all

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie sich auf Ihr Fahrrad schwingen und auf einer 33 km langen Tour (in 2 Etappen) das Kulturerbe von Genouillé, Saint-Pierre la Noue und La Devise entdecken.

Start am Rathaus von La Devise.

Für alle zugänglich

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, salite in sella alla vostra bicicletta e partite per un percorso di 33 km (in 2 tappe) alla scoperta del patrimonio di Genouillé, Saint-Pierre la Noue e La Devise.

Partenza dal municipio di La Devise.

Accessibile a tutti

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, súbase a su bicicleta y emprenda un recorrido de 33 km (en 2 etapas) para descubrir el patrimonio de Genouillé, Saint-Pierre la Noue y La Devise.

Salida desde el ayuntamiento de La Devise.

Accesible a todos

