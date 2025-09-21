Balade du patrimoine à vélo Journées Européennes du patrimoine Mairie de La Devise La Devise
Balade du patrimoine à vélo Journées Européennes du patrimoine
Mairie de La Devise 7 rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, enfourchez votre vélo et en route pour une balade de 33km (en 2 étapes) à la découverte du patrimoine de Genouillé, Saint-Pierre la Noue et de la Devise.
Départ mairie de La Devise.
Accessible à tous
Mairie de La Devise 7 rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 26 20
English :
As part of the European Heritage Days, get on your bike and set off on a 33km ride (in 2 stages) to discover the heritage of Genouillé, Saint-Pierre la Noue and La Devise.
Departure from La Devise town hall.
Accessible to all
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie sich auf Ihr Fahrrad schwingen und auf einer 33 km langen Tour (in 2 Etappen) das Kulturerbe von Genouillé, Saint-Pierre la Noue und La Devise entdecken.
Start am Rathaus von La Devise.
Für alle zugänglich
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, salite in sella alla vostra bicicletta e partite per un percorso di 33 km (in 2 tappe) alla scoperta del patrimonio di Genouillé, Saint-Pierre la Noue e La Devise.
Partenza dal municipio di La Devise.
Accessibile a tutti
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, súbase a su bicicleta y emprenda un recorrido de 33 km (en 2 etapas) para descubrir el patrimonio de Genouillé, Saint-Pierre la Noue y La Devise.
Salida desde el ayuntamiento de La Devise.
Accesible a todos
