Balade du Patrimoine Gare de Lizy-sur-Ourcq Lizy-sur-Ourcq

Balade du Patrimoine 20 et 21 septembre Gare de Lizy-sur-Ourcq Seine-et-Marne

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:45:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:45:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

De la gare de Lizy-sur-Ourcq jusqu’à son église, cette balade du patrimoine permettra de découvrir la commune à travers huit éléments de son patrimoine, parmi lesquels le canal de l’Ourcq, les vestiges du patrimoine industriel ou encoore les marques du passages de familles circassiennes.

Le départ se fera depuis la gare, desservie depuis la gare de Paris-Est et non loin de l’autoroute A4.

Un verre de l’amitié viendra clôturer cette visite et permettre d’échanger autour du patrimoine lizéen.

Gare de Lizy-sur-Ourcq Avenue de la gare 77440 Lizy-sur-Ourcq Lizy-sur-Ourcq 77440 Seine-et-Marne Île-de-France La gare de Lizy-sur-Ourcq fait partie des 20 plus belles gares de France. Située sur la ligne P du transilien.

Mairie de Lizy-sur-Ourcq