Balade du Printemps et rassemblement véhicules anciens Donjon de Pons Pons

Balade du Printemps et rassemblement véhicules anciens

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Balade du printemps (parcours découverte avec participation de 5 euros) où 50 véhicules de plus de 30 ans seront présents. De 9h à 10H et de 16h à 17h.

Rassemblement au pied du Donjon de Pons.

Une manifestation printanière créée par le Bouchon de Pons.

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 67 05 54 bouchon.pons.events@gmail.com

English :

Balade du printemps (discovery trail with a 5-euro participation fee) where 50 vehicles over 30 years old will be present. From 9am to 10am and from 4pm to 5pm.

Gather at the foot of the Donjon de Pons.

A springtime event created by the Bouchon de Pons.

