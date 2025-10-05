Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats Devant l’église Haims
Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats Devant l’église Haims dimanche 5 octobre 2025.
Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats
Devant l’église 9 Route de Villemort Haims Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Au cours de cette balade nous vous proposons de cheminer dans l’espace et dans le temps pour découvrir l’ancienne paroisse de Thenet avec l’évocation du prieuré Saint-Maixent, du tilleul d’Henri IV et du pont des tombes ; mais aussi l’histoire de l’ancienne commanderie de Rouflac, de l’église Saint-Michel avec son décor de peintures murales et du carnaval des chats .
Prévoir bonnes chaussures et voiture.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Devant l’église 9 Route de Villemort Haims 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
English : Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats
German : Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats
Italiano :
Espanol : Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats
L’événement Balade « Du tilleul d’Henri IV au carnaval des chats Haims a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne