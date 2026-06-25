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BALADE ÉC(EAU)DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK SUR LE CANAL DU MIDI Ayguesvives

BALADE ÉC(EAU)DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK SUR LE CANAL DU MIDI Ayguesvives

BALADE ÉC(EAU)DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK SUR LE CANAL DU MIDI Ayguesvives mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Ecluse du Sanglier
Ville
31450 Ayguesvives
Département
Haute-Garonne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Ayguesvives

BALADE ÉC(EAU)DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK SUR LE CANAL DU MIDI

Ecluse du Sanglier Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Animation proposée dans le cadre du festival Convivencia
Balade nature sur l’eau animée par Hélène du Colibri Herboriste et accompagnée par un moniteur de kayak de l’agence de loisirs Granhota.
Gratuit, sur inscriptions [ici](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=247987).   .

Ecluse du Sanglier Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Event offered as part of the Convivencia Festival

L’événement BALADE ÉC(EAU)DÉCOUVERTE EN CANOË-KAYAK SUR LE CANAL DU MIDI Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE