Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 21 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

En lien avec l’univers poétique de Jeanne Macaigne, illustratrice invitée dans le cadre des P’tits Bouquineurs, l’association Balade EcoLogique vous invite à observer la nature qui nous entoure.

Départ dans le hall de l’Antipode à 11h. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T12:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

