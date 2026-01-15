Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 21 mars, 11h00 dans la limite des places disponibles

En lien avec l’univers poétique de Jeanne Macaigne, illustratrice invitée dans le cadre des P’tits Bouquineurs, l’association Balade EcoLogique vous invite à observer la nature qui nous entoure.

Départ dans le hall de l’Antipode à 11h. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T12:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



