Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne, Bibliothèque Antipode, Rennes

Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine
Départ dans le hall de l’Antipode à 11h. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
En lien avec l’univers poétique de Jeanne Macaigne, illustratrice invitée dans le cadre des P’tits Bouquineurs, l’association Balade EcoLogique vous invite à observer la nature qui nous entoure.
