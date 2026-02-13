Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne, Bibliothèque Antipode, Rennes

Balade écologique dans l’univers de Jeanne Macaigne Samedi 21 mars, 11h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:30:00+01:00

Départ dans le hall de l’Antipode à 11h. Dans le cadre des P’tits Bouquineurs.

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 70 »}]

En lien avec l’univers poétique de Jeanne Macaigne, illustratrice invitée dans le cadre des P’tits Bouquineurs, l’association Balade EcoLogique vous invite à observer la nature qui nous entoure.

