Balade écrite dans la ville Cahors
Balade écrite dans la ville Cahors lundi 11 août 2025.
Balade écrite dans la ville
Cahors Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Général
Date : 2025-08-11
Début : 2025-08-11 14:00:00
fin : 2025-08-11 17:00:00
Date(s) :
2025-08-11
Découvrez la ville autrement lors d’un petit circuit ponctué de propositions d’écriture.
Matériel fourni. 6 personnes maxi.
Information et inscription par téléphone ou par mail. 30€.
Cahors 46000 Lot Occitanie femmesdeletre.ea@gmail.com
English :
Discover the city in a different way on a short tour punctuated by writing suggestions.
German :
Entdecken Sie die Stadt auf einem kleinen Rundgang mit Schreibvorschlägen auf eine andere Art und Weise.
Italiano :
Scoprite la città in modo diverso con un breve tour scandito da suggerimenti di scrittura.
Espanol :
Descubra la ciudad de una forma diferente en un breve recorrido salpicado de sugerencias de escritura.
