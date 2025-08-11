Balade écrite dans la ville Cahors

Balade écrite dans la ville Cahors lundi 11 août 2025.

Balade écrite dans la ville

Cahors Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-11 17:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Découvrez la ville autrement lors d’un petit circuit ponctué de propositions d’écriture.

Matériel fourni. 6 personnes maxi.

Information et inscription par téléphone ou par mail. 30 .

Cahors 46000 Lot Occitanie femmesdeletre.ea@gmail.com

English :

Discover the city in a different way on a short tour punctuated by writing suggestions.

German :

Entdecken Sie die Stadt auf einem kleinen Rundgang mit Schreibvorschlägen auf eine andere Art und Weise.

Italiano :

Scoprite la città in modo diverso con un breve tour scandito da suggerimenti di scrittura.

Espanol :

Descubra la ciudad de una forma diferente en un breve recorrido salpicado de sugerencias de escritura.

L’événement Balade écrite dans la ville Cahors a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Cahors Vallée du Lot