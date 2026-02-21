Balade éducative avec votre chien Maison de l’animal Paris

Participez à une balade encadrée par

un éducateur canin et apprenez à mieux gérer les déplacements de votre chien en milieu urbain.

Au programme : travail de la marche en

laisse (arrêts, changements de direction, variations d’allure), gestion de l’attention du chien lors des changements de rythme, et conseils pour aborder sereinement les rencontres en ville (joggeur, cyclistes, autres chiens).

Cette activité est accessible à toutes

et tous, quel que soit le niveau du duo humain-chien.

Informations pratiques : Lieu de rendez-vous et de retour : Maison de l’animal en ville Jane Goodall.

Durée : de 1 h à 1 h 30 (temps d’échange prévu en fin de séance).

Nombre de participant·es : 10 duos maximum. Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être obligatoirement muselés, conformément à la réglementation en vigueur.

Merci d’apporter une laisse. Intervenant : Olykan, structure spécialisée dans l’éducation canine en ville.

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



