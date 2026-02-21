Balade éducative avec votre chien Maison de l’animal Paris
Balade éducative avec votre chien Maison de l’animal Paris samedi 7 mars 2026.
Participez à une balade encadrée par
un éducateur canin et apprenez à mieux gérer les déplacements de votre chien en milieu urbain.
Au programme : travail de la marche en
laisse (arrêts, changements de direction, variations d’allure), gestion de l’attention du chien lors des changements de rythme, et conseils pour aborder sereinement les rencontres en ville (joggeur, cyclistes, autres chiens).
Cette activité est accessible à toutes
et tous, quel que soit le niveau du duo humain-chien.
Informations pratiques :
Lieu de rendez-vous et de retour : Maison de l’animal en ville Jane Goodall.
Durée : de 1 h à 1 h 30 (temps d’échange prévu en fin de séance).
Nombre de participant·es : 10 duos maximum.
Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être obligatoirement muselés, conformément à la réglementation en vigueur.
Merci d’apporter une laisse.
Intervenant : Olykan, structure spécialisée dans l’éducation canine en ville.
Une sortie en ville accompagnée par un éducateur canin.
Le samedi 07 mars 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-07T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-07T14:30:00+02:00_2026-03-07T15:30:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire