BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française

BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française samedi 11 octobre 2025.

BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE

Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13

Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? Balades d’une heure, tous les 2èmes samedis du mois. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h.

Une balade éducative canine en groupe avec une éducatrice diplômée, ça vous dit ? On apprend à se concentrer, se sociabiliser et on renforce les liens ! Balades d’une heure, de 11h à 12h, tous les 2èmes samedis du mois, à prix libre. Les rendez-vous de chaque balade sont à définir ensemble. Plus d’informations et inscriptions auprès de Lou, de La Meute de Lou . Inscriptions obligatoires avant le vendredi à 12h. .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 69 16 69 46

English :

Would you like to take part in a group educational dog walk with a qualified dog trainer? One-hour outings every 2nd Saturday of the month. Dates to be determined together. Further information and registration with Lou, from La Meute de Lou . Registration required by 12 noon on Friday.

German :

Haben Sie Lust auf einen pädagogischen Hundespaziergang in einer Gruppe mit einer diplomierten Hundetrainerin? Die Spaziergänge dauern eine Stunde und finden jeden zweiten Samstag im Monat statt. Die Termine für jeden Spaziergang werden gemeinsam festgelegt. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Lou von La Meute de Lou . Anmeldungen sind bis Freitag um 12 Uhr erforderlich.

Italiano :

Volete partecipare a una passeggiata educativa di gruppo con un istruttore qualificato? Passeggiate di un’ora ogni 2° sabato del mese. Le date di ogni passeggiata sono da decidere insieme. Maggiori informazioni e prenotazioni presso Lou, de La Meute de Lou . Iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì.

Espanol :

¿Le gustaría participar en un paseo educativo en grupo con un instructor cualificado? Paseos de una hora cada segundo sábado del mes. Las fechas de cada paseo se decidirán conjuntamente. Más información y reservas con Lou, de La Meute de Lou . Inscripción obligatoria antes de las 12.00 h del viernes.

L’événement BALADE ÉDUCATIVE CHIENS EN GROUPE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-10-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère