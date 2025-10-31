Balade effrayante des petits monstres Chasse aux trésors à Vouillé Parc de la Mairie Vouillé

Parc de la Mairie 19 Rue de Boussantin Vouillé Deux-Sèvres

Rendez-vous le 31 octobre 2025 à Vouillé pour une balade effrayante avec les petits monstres à l’occasion d’Halloween ! Une chasse au trésor vous attend de 18h à 19h. .

Parc de la Mairie 19 Rue de Boussantin Vouillé 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vouilleenfete79@gmail.com

