Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Départmental de La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

En anglais, explorez les multiples facettes du parc, de sa gestion en faveur de la biodiversité à l’art naturel éphémère (Land art) et au patrimoine historique du site. Nous prendrons aussi le temps d’éveiller nos sens pour enrichir notre relation à ce magnifique lieu qui surplombe la vallée du Trieux. Après notre balade, nous pourrons poursuivre nos échanges autour d’un thé café Le Petit Jagu ! 12 personnes maximum. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Départmental de La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol