Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas Office de tourisme d’Isigny-Omaha Grandcamp-Maisy

Informations pratiques

Grandcamp-Maisy

Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas

Office de tourisme d’Isigny-Omaha 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21 2026-09-06

Partez à la découverte de l’histoire de Grandcamp-Maisy, ravissante station balnéaire du Bessin, et de l’activité de son port de pêche.

Montez à bord d’un attelage tiré par des chevaux de trait pour partir à la découverte de l’histoire de Grandcamp-Maisy, ravissante station balnéaire du Bessin. Admirez ses villas, son architecture , et découvrez l’histoire de cette commune et l’activité de son port de pêche.

Balade d’un heure au pas des chevaux pour flâner dans les rues de Grandcamp-Maisy. .

Office de tourisme d’Isigny-Omaha 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas

Discover the history of Grandcamp-Maisy, a charming seaside resort in the Bessin region, and learn about the goings-on at its fishing port.

L’événement Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Isigny-Omaha