Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas Office de tourisme d’Isigny-Omaha Grandcamp-Maisy
vendredi 7 août 2026 · Office de tourisme d'Isigny-Omaha · Grandcamp-Maisy
Informations pratiques
Grandcamp-Maisy
Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas
Office de tourisme d’Isigny-Omaha 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21 2026-09-06
Partez à la découverte de l’histoire de Grandcamp-Maisy, ravissante station balnéaire du Bessin, et de l’activité de son port de pêche.
Montez à bord d’un attelage tiré par des chevaux de trait pour partir à la découverte de l’histoire de Grandcamp-Maisy, ravissante station balnéaire du Bessin. Admirez ses villas, son architecture , et découvrez l’histoire de cette commune et l’activité de son port de pêche.
Balade d’un heure au pas des chevaux pour flâner dans les rues de Grandcamp-Maisy. .
Office de tourisme d’Isigny-Omaha 26 Quai Crampon Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
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English : Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas
Discover the history of Grandcamp-Maisy, a charming seaside resort in the Bessin region, and learn about the goings-on at its fishing port.
L’événement Balade en attelage Histoire de Grandcamp-Maisy, entre mer et villas Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Isigny-Omaha