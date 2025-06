Balade en barque au crépuscule Montagrier 1 juillet 2025 19:00

Dordogne

Balade en barque au crépuscule 134 Lieu-dit Moulin du Pont Montagrier Dordogne

À l’heure où le jour décline, tous les mercredis, embarquez pour une visite guidée contemplative au fil de la Dronne, en compagnie des hérons, hirondelles et autres animaux. Départ à 19H Dès 5 ans 8 € pour les adultes et 4€ pour les moins de 12 ans Sur réservation.

134 Lieu-dit Moulin du Pont

Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 35 11

English : Balade en barque au crépuscule

Every Wednesday, as daylight fades, embark on a contemplative guided tour along the Dronne, in the company of herons, swallows and other animals. Departure at 7pm From 5 years old 8? for adults and 4? for children under 12 Booking required.

German : Balade en barque au crépuscule

Jeden Mittwoch, wenn die Sonne untergeht, können Sie sich auf eine beschauliche Führung entlang des Flusses Dronne begeben, um Reiher, Schwalben und andere Tiere zu beobachten. Abfahrt um 19 Uhr Ab 5 Jahren 8 ? für Erwachsene und 4 ? für Kinder unter 12 Jahren Mit Reservierung.

Italiano :

Ogni mercoledì, all’imbrunire, visita contemplativa guidata lungo la Dronne, in compagnia di aironi, rondini e altri animali. Partenza alle 19.00 A partire dai 5 anni 8? per gli adulti e 4? per i bambini sotto i 12 anni Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Balade en barque au crépuscule

Todos los miércoles, al caer la tarde, disfrute de un paseo contemplativo guiado por el Dronne, en compañía de garzas, golondrinas y otros animales. Salida a las 19:00 A partir de 5 años 8? para adultos y 4? para menores de 12 años Imprescindible reservar.

