Balade en Barque Métamorph’eau’ses Embarcadère devant l’Office de tourisme Châlons-en-Champagne
Balade en Barque Métamorph’eau’ses Embarcadère devant l’Office de tourisme Châlons-en-Champagne vendredi 3 avril 2026.
Balade en Barque Métamorph’eau’ses
Embarcadère devant l’Office de tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-30
Tout public
De nuit, la balade en barque se pare du spectacle son et lumières Métamorph’eau’ses, un spectacle itinérant sur l’eau, unique en Europe !
Départ et arrivée à l’embarcadère de l’Office de Tourisme. .
Embarcadère devant l’Office de tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade en Barque Métamorph’eau’ses
L’événement Balade en Barque Métamorph’eau’ses Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne