Embarcadère devant l’Office de tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-04-03 21:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

2026-04-03 2026-04-30

Tout public

De nuit, la balade en barque se pare du spectacle son et lumières Métamorph’eau’ses, un spectacle itinérant sur l’eau, unique en Europe !

Départ et arrivée à l’embarcadère de l’Office de Tourisme. .

