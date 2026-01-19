Balade en barque spéciale Saint-Valentin Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Balade en barque spéciale Saint-Valentin

Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Tout public

Vivez votre amour au fil de l’eau !

La balade en barque Saint-Valentin, c’est une balade à 2, seul le pilote vous accompagnera.

Durant 20 minutes, vous naviguerez sur le Nau jusqu’à l’église Notre-Dame-en-Vaux en passant par le pont des Viviers et le pont des 7 moulins.

Un moment romantique avec rose et flûte de Champagne offerts ♥

Réservation recommandée. Départs toutes les 30 minutes. .

Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est accueil@chalons-tourisme.com

