Balade en barque spéciale Saint-Valentin Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Balade en barque spéciale Saint-Valentin
Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Tout public
Vivez votre amour au fil de l’eau !
La balade en barque Saint-Valentin, c’est une balade à 2, seul le pilote vous accompagnera.
Durant 20 minutes, vous naviguerez sur le Nau jusqu’à l’église Notre-Dame-en-Vaux en passant par le pont des Viviers et le pont des 7 moulins.
Un moment romantique avec rose et flûte de Champagne offerts ♥
Réservation recommandée. Départs toutes les 30 minutes. .
Office de Tourisme 3 quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est accueil@chalons-tourisme.com
