Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris Sarrewerden
jeudi 13 août 2026 · Sarrewerden
Informations pratiques
Sarrewerden
Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris
17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-28
Lors d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez découvrir les chiroptères: leurs mœurs, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
A partir de 6 ans. .
17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net
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English :
L’événement Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris Sarrewerden a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue