Informations pratiques

Sarrewerden

Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-28

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez découvrir les chiroptères: leurs mœurs, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.

A partir de 6 ans. .

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 tourisme@alsace-bossue.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris Sarrewerden a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue