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AGENDA · Sarrewerden

Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris Sarrewerden

jeudi 13 août 2026 · Sarrewerden

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
17 rue des Comtes de Nassau
Ville
67260 Sarrewerden
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sarrewerden

Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-28

Lors d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez découvrir les chiroptères: leurs mœurs, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.

A partir de 6 ans.   .

17 rue des Comtes de Nassau Sarrewerden 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39  tourisme@alsace-bossue.net

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English :

L’événement Balade en barque sur la Sarre A la découverte des chauve-souris Sarrewerden a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue