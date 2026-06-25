Balade en barque sur l’Ognon Port de l’Halbrandière Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Gratuit – Sur inscription Tout public

Au départ du charmant port de l’Halbrandière, à Saint-Aignan de Grand Lieu, les bénévoles de l’association des Pigouilleurs vous accueillent à bord d’une barque à moteur et à bout pointu. Pendant environ 1h30, laissez-vous guider sur la rivière de l’Ognon et découvrez les paysages et les richesses naturelles du lac. INFOS PRATIQUES• Vendredi 17 juillet• 3 créneaux sont proposés : 14h, 16h ou 18h• Gratuit / Inscription obligatoire en ligne

Port de l’Halbrandière Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/balade-en-barque-sur-l-ognon-5011.html?cHash=2b8db2fc4be7d6495d47bbc37bd23ce4



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