Balade en bateau & dégustation de bières artisanales Mauges-sur-Loire

Balade en bateau & dégustation de bières artisanales Mauges-sur-Loire jeudi 31 juillet 2025.

Balade en bateau & dégustation de bières artisanales

Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 19:30:00

fin : 2025-07-31 21:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Embarquez pour 1h30 de balade et de dégustation sur la Loire à bord de La Chignole, un bateau traditionnel de la Loire !

Départ à 19h30 depuis le quai des mariniers à Montjean-sur-Loire retour prévu à 21h.

Au programme

– Une navigation douce et commentée avec Seb de #FerDeLoire

– Une dégustation de bières artisanales avec Benoît, brasseur local

– Un magnifique coucher de soleil sur la Loire en prime

Tarif 35€ par personne

Réservations auprès de Fer de Loire 06 62 85 35 18 / bateaudeloire@gmail.com

Places limitées pensez à réserver !

Locaux, vacanciers, curieux… cette expérience unique vous attend ! .

Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 85 35 18 bateaudeloire@gmail.com

English :

Come aboard La Chignole, a traditional Loire River boat, for a 1? hour cruise and tasting experience!

German :

Begeben Sie sich an Bord der La Chignole, einem traditionellen Loire-Schiff, auf eine 1,5-stündige Fahrt und Verkostung auf der Loire!

Italiano :

Salite a bordo de La Chignole, una tradizionale imbarcazione fluviale della Loira, per una crociera di un’ora e un’esperienza di degustazione sulla Loira!

Espanol :

Suba a bordo de La Chignole, un barco tradicional del Loira, para disfrutar de un crucero de hora y media y de una degustación en el Loira

L’événement Balade en bateau & dégustation de bières artisanales Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges