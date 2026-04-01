Balade en bateau électrique sans permis sur la Marne Port de plaisance de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne

️ 6 bateaux sans permis disponibles en location, pouvant accueillir chacun jusqu’à 7 personnes.

Trois parcours le long de la Marne dans un cadre verdoyant, du port de plaisance de Neuilly-sur-Marne aux ruines du Moulin de Chelles.

Des bateaux électriques, silencieux et respectueux de l’environnement.

Ouverture de la saison le samedi 18 avril, pour les vacances scolaires.

Des tarifs dégressifs pour les grandes balades sur la Marne : 45€ pour 1h, 75€ pour 2h, 100€ pour 3h.

Accès rapide depuis Paris avec le RER A (Neuilly-Plaisance).

Horaires AVRIL

Du mercredi au dimanche : 10h – 12h / 14h – 18h MAI & JUIN

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 19h

Du vendredi au dimanche : 10h – 12h / 14h – 19h JUILLET & AOÛT

Du mercredi au dimanche : 10h – 20h SEPTEMBRE

Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h

Samedi et dimanche : 10h – 12h / 14h – 18h

Une flotte de 6 bateaux électriques sans permis vous attend à partir du 18 avril au port de plaisance de Neuilly-sur-Marne. Les créneaux sont réservables dès à présent pour voguer en famille, en amoureux ou entre amis sur la Marne.

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

payant

Louez un bateau électrique sans permis et voguez sur la Marne ! Vous pouvez réserver des créneaux de 1h, 2h ou 3h sur la plateforme dédiée.

Tarifs :

45 euros pour 1h

75 euros pour 2h

100 euros pour 3h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Port de plaisance de Neuilly-sur-Marne Chemin de halage 93330 Neuilly-sur-Marne

https://www.neuillysurmarne.fr/location-de-bateaux-electriques/ https://www.facebook.com/ville.neuilly https://www.facebook.com/ville.neuilly



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