Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs Dinan
Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs Dinan dimanche 12 avril 2026.
Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs
21 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Du port de Dinan, embarquez sur un bateau électrique sans permis pour aller à la découverte de la Rance fluviale.
Installés sur le port de Dinan, nous louons des bateaux électriques sans permis de 7 à 9 places. De la balade d’une heure à la sortie à la journée, découvrez la Rance à votre rythme.
Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)
Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .
21 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 14 16 70
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L’événement Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Côtes d’Armor Destination