Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs

21 Rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Du port de Dinan, embarquez sur un bateau électrique sans permis pour aller à la découverte de la Rance fluviale.

Installés sur le port de Dinan, nous louons des bateaux électriques sans permis de 7 à 9 places. De la balade d’une heure à la sortie à la journée, découvrez la Rance à votre rythme.

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

21 Rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 14 16 70

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L’événement Balade en bateau électrique sur la Rance Journée des Loisirs Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Côtes d’Armor Destination