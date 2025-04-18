Balade en bateau et dégustation de bières artisanales avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire
Balade en bateau et dégustation de bières artisanales avec Fer de Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire vendredi 15 mai 2026.
Balade en bateau et dégustation de bières artisanales avec Fer de Loire
Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-26
Embarquez pour 1h30 de balade et de dégustation sur la Loire à bord de La Chignole, un bateau traditionnel de la Loire !
Une balade sur la Loire en dégustant une bière artisanale ça vous dit ?
Départ depuis le quai des mariniers à Montjean-sur-Loire dans la commune de Mauges-sur-Loire
Au programme
– Une navigation douce et commentée avec Sebastien
– Une dégustation de bières artisanales avec Benoît, brasseur local à So’tiz Ben Craft
– Un magnifique coucher de soleil sur la Loire en prime
Places limitées pensez à réserver !
Locaux, vacanciers, curieux… cette expérience unique vous attend ! .
Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 85 35 18 bateaudeloire@gmail.com
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English :
Come aboard La Chignole, a traditional Loire River boat, for a 1? hour cruise and tasting experience!
L’événement Balade en bateau et dégustation de bières artisanales avec Fer de Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges